NY株式22日（NY時間11:24）（日本時間01:24）
ダウ平均　　　48388.66（+253.77　+0.53%）
ナスダック　　　23452.24（+144.62　+0.62%）
CME日経平均先物　50430（大証終比：+10　+0.02%）

欧州株式22日GMT16:24
英FT100　 9867.19（-30.23　-0.31%）
独DAX　 24299.02（+10.62　+0.04%）
仏CAC40　 8119.31（-32.07　-0.39%）

米国債利回り
2年債　 　3.503（+0.019）
10年債　 　4.161（+0.014）
30年債　 　4.832（+0.008）
期待インフレ率　 　2.231（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.906（+0.011）
英　国　　4.534（+0.010）
カナダ　　3.474（+0.005）
豪　州　　4.794（+0.046）
日　本　　2.077（+0.061）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.66（+1.14　+2.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.10（+84.80　+1.93%）

ビットコイン（ドル）
89893.88（+1751.90　+1.99%）
（円建・参考値）
1411万0642円（+274996　+1.99%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ