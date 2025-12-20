ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は２５３ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:24）（日本時間01:24）
ダウ平均 48388.66（+253.77 +0.53%）
ナスダック 23452.24（+144.62 +0.62%）
CME日経平均先物 50430（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式22日GMT16:24
英FT100 9867.19（-30.23 -0.31%）
独DAX 24299.02（+10.62 +0.04%）
仏CAC40 8119.31（-32.07 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.019）
10年債 4.161（+0.014）
30年債 4.832（+0.008）
期待インフレ率 2.231（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（+0.011）
英 国 4.534（+0.010）
カナダ 3.474（+0.005）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.66（+1.14 +2.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.10（+84.80 +1.93%）
ビットコイン（ドル）
89893.88（+1751.90 +1.99%）
（円建・参考値）
1411万0642円（+274996 +1.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48388.66（+253.77 +0.53%）
ナスダック 23452.24（+144.62 +0.62%）
CME日経平均先物 50430（大証終比：+10 +0.02%）
欧州株式22日GMT16:24
英FT100 9867.19（-30.23 -0.31%）
独DAX 24299.02（+10.62 +0.04%）
仏CAC40 8119.31（-32.07 -0.39%）
米国債利回り
2年債 3.503（+0.019）
10年債 4.161（+0.014）
30年債 4.832（+0.008）
期待インフレ率 2.231（-0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.906（+0.011）
英 国 4.534（+0.010）
カナダ 3.474（+0.005）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.66（+1.14 +2.02%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4472.10（+84.80 +1.93%）
ビットコイン（ドル）
89893.88（+1751.90 +1.99%）
（円建・参考値）
1411万0642円（+274996 +1.99%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ