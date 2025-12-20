アメリカの物価が高止まりする中、首都・ワシントン近郊ではクリスマスを前に、子どもたちにプレゼントなどが無料で贈られるイベントが開かれました。

メリーランド州で20日、経済的に助けを必要としている家庭などを対象にクリスマスイベントが開かれ、子どもたちにプレゼントが無料で贈られました。

受け取った子ども

「みて、トラック！」

受け取った子ども

「このお人形好き！（Q．自分で選んだの？）うん」

アメリカではトランプ関税などの影響で依然、物価が高止まりしており、市民の暮らしへの圧迫が続いています。

イベントの参加者

「（物価が）とても高い。だから無料で色々できて良かった。オモチャは本当に重宝する。娘たちに何も買ってあげられなかったから」

イベントの参加者

「（プレゼントを）もらえてすごく助かる。（オムツも）最後の2枚になっていたので、とても助かる」

オモチャはほぼ全てが寄付で集められていますが、物価高などの影響で思うように集まらず、一時は開催が危ぶまれたといいます。

イベントの主催者

「インフレ、政権による予算削減、政府職員の一時解雇など、今はみんなが大変な時だ。通常であればそうした人たちが寄付してくれていた。今が大変な時期なのは分かっているので、家族以外の人のためにプレゼントを買ってくれた人にとても感謝している」

物価高への不満は深刻で、支持離れに危機感を強めるトランプ大統領は、来年に控える中間選挙を前に国民向けにテレビ演説を行うなど、懸念払拭に奔走していますが、物価上昇は今後も続く可能性が指摘されています。