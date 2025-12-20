【今日の献立】2025年12月23日(火)「基本の下処理から！やわらか牛すじカレー」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の下処理から！やわらか牛すじカレー」 「カボチャとチーズの春巻き」 「大根とリンゴのサラダ」 の全3品。
牛すじカレーをメインに、甘みをきかせた副菜2品を添えたエスニック献立です。
牛すじカレーをメインに、甘みをきかせた副菜2品を添えたエスニック献立です。
【主食】基本の下処理から！やわらか牛すじカレー
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：913Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）牛すじ肉 250g
酒 50ml
水 300ml
玉ネギ 1/2個
クミンシード 小さじ2
サラダ油 大さじ2
カレー粉 大さじ2
水煮トマト (缶)200g
みそ 小さじ1
ショウガ (すりおろし)1片分
ニンニク (すりおろし)1片分
ジャガイモ (小:すりおろし)1/2個分
塩 適量 ご飯 2皿分
パクチー（香菜） (刻み)適量 アーモンド (刻み)適量
【下準備】牛すじ肉は鍋に入れ、かぶる位の水を注ぎ入れて火にかけ、煮たったら5分ゆでて水に放つ。粗熱が取れたらひとくち大に切る。玉ネギは粗みじん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 圧力鍋に牛すじ肉、酒、水を入れて圧力鍋に蓋をし、25分加圧して火を止める。ピンが下がったら蓋をあける。
©Eレシピ
2. 玉ネギは粗いみじん切りにして別の鍋に入れ、サラダ油、クミンシードを加えて中火でしんなりするまで炒める。
©Eレシピ
3. カレー粉を加えて炒め合わせ、粉っぽさがなくなったら水煮トマト、みそ、牛すじをゆで汁ごと加える。
©Eレシピ
4. ショウガ、ニンニク、ジャガイモをすりおろしながら加え、トロミがつくまで煮込み、塩で味を調える。
©Eレシピ
ショウガは皮ごとすりおろしてください。汁がはねる場合は、鍋の蓋をずらしてのせてください。
5. お皿にご飯をよそってカレーをかけ、パクチーとアーモンドをのせる。
©Eレシピ
【副菜】カボチャとチーズの春巻き
残りもののカボチャの煮物で作る、ビールにもよく合うおかずです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カボチャの煮物 (市販品)200g
カマンベールチーズ 2切れ
春巻きの皮 (小)4枚
＜小麦粉のり＞
小麦粉 大さじ1/2
水 適量 サラダ油 適量
【下準備】カボチャの煮物は粗く潰し、4等分に分ける。カマンベールチーズも4等分に分ける。＜小麦粉のり＞の材料をのり状に混ぜておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 春巻きの皮にカボチャの煮物、カマンベールチーズの順にのせて巻き、巻き終わりを＜小麦粉のり＞で留める(4個作る)。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を多めに入れて強めの中火で熱し、(1)の巻き終わりを下にして並べ入れ、途中で返しながら全体をきつね色に揚げ焼きにする。油をきって器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】大根とリンゴのサラダ
大根とリンゴの歯ごたえを楽しんで。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：83Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）大根 8cm
塩 適量(大根の正味の分量の0.8%)
リンゴ 1/8個
マヨネーズ 大さじ1
【下準備】大根は皮をむき、薄い輪切りにしてさらに細切りにして抗菌袋に入れ、塩をからめて7〜8分おく。
©Eレシピ
【作り方】1. リンゴは半分のくし切りにし、ひと切れは皮ごと薄いくし切りにし、皮が残るようにさらに細切りにして水に放つ。
©Eレシピ
2. もうひと切れのリンゴは皮をむいてボウルにすりおろし、マヨネーズを加えて混ぜ合わせ、大根の水気を絞って加えて和える。器に盛り、細切りにしたリンゴの水気をきってのせる。
©Eレシピ