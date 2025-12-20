プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「基本の下処理から！やわらか牛すじカレー」 「カボチャとチーズの春巻き」 「大根とリンゴのサラダ」 の全3品。
牛すじカレーをメインに、甘みをきかせた副菜2品を添えたエスニック献立です。

【主食】基本の下処理から！やわらか牛すじカレー


©Eレシピ


調理時間：1時間
カロリー：913Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

牛すじ肉  250g
  酒  50ml
  水  300ml
玉ネギ  1/2個
クミンシード  小さじ2
サラダ油  大さじ2
カレー粉  大さじ2
水煮トマト  (缶)200g
みそ  小さじ1
ショウガ  (すりおろし)1片分
ニンニク  (すりおろし)1片分
ジャガイモ  (小:すりおろし)1/2個分
塩  適量 ご飯  2皿分
パクチー（香菜）  (刻み)適量 アーモンド  (刻み)適量

【下準備】

牛すじ肉は鍋に入れ、かぶる位の水を注ぎ入れて火にかけ、煮たったら5分ゆでて水に放つ。粗熱が取れたらひとくち大に切る。玉ネギは粗みじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 圧力鍋に牛すじ肉、酒、水を入れて圧力鍋に蓋をし、25分加圧して火を止める。ピンが下がったら蓋をあける。

©Eレシピ


2. 玉ネギは粗いみじん切りにして別の鍋に入れ、サラダ油、クミンシードを加えて中火でしんなりするまで炒める。

©Eレシピ


3. カレー粉を加えて炒め合わせ、粉っぽさがなくなったら水煮トマト、みそ、牛すじをゆで汁ごと加える。

©Eレシピ


4. ショウガ、ニンニク、ジャガイモをすりおろしながら加え、トロミがつくまで煮込み、塩で味を調える。

©Eレシピ


ショウガは皮ごとすりおろしてください。汁がはねる場合は、鍋の蓋をずらしてのせてください。
5. お皿にご飯をよそってカレーをかけ、パクチーとアーモンドをのせる。

©Eレシピ



【副菜】カボチャとチーズの春巻き
残りもののカボチャの煮物で作る、ビールにもよく合うおかずです。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：277Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カボチャの煮物  (市販品)200g
カマンベールチーズ  2切れ
春巻きの皮  (小)4枚
＜小麦粉のり＞
  小麦粉  大さじ1/2
  水  適量 サラダ油  適量

【下準備】

カボチャの煮物は粗く潰し、4等分に分ける。カマンベールチーズも4等分に分ける。＜小麦粉のり＞の材料をのり状に混ぜておく。

©Eレシピ



【作り方】

1. 春巻きの皮にカボチャの煮物、カマンベールチーズの順にのせて巻き、巻き終わりを＜小麦粉のり＞で留める(4個作る)。

©Eレシピ


2. フライパンにサラダ油を多めに入れて強めの中火で熱し、(1)の巻き終わりを下にして並べ入れ、途中で返しながら全体をきつね色に揚げ焼きにする。油をきって器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】大根とリンゴのサラダ
大根とリンゴの歯ごたえを楽しんで。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：83Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

大根  8cm
  塩  適量(大根の正味の分量の0.8%)
リンゴ  1/8個
マヨネーズ  大さじ1

【下準備】

大根は皮をむき、薄い輪切りにしてさらに細切りにして抗菌袋に入れ、塩をからめて7〜8分おく。

©Eレシピ



【作り方】

1. リンゴは半分のくし切りにし、ひと切れは皮ごと薄いくし切りにし、皮が残るようにさらに細切りにして水に放つ。

©Eレシピ


2. もうひと切れのリンゴは皮をむいてボウルにすりおろし、マヨネーズを加えて混ぜ合わせ、大根の水気を絞って加えて和える。器に盛り、細切りにしたリンゴの水気をきってのせる。

©Eレシピ