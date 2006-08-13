¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÁ°ÅÄÆÆºÈ¡¡£²ÆüÌÜ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡Ö¥¤¥ó¤«¤é¿¤ÓÊÖ¤·¤¿¤·½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡×ÇÕ¤Ï£²£³Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄÆÆºÈ¡Ê£²£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï£µ£Ò¤ò¥¤¥óÆ¨¤²²÷¾¡¡££²ÆüÌÜ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¤«¤é¿¤ÓÊÖ¤·¤¿¤·½®¤âÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¡£Á°Áà¼Ô¤Î²Åç¹ÏÂ¤µ¤ó¤¬»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦¤³¤Î¤Þ¤Þ¤È»×¤¦¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ï´°Ä´°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±£¶Í¥½Ð£´£Ö¤âº£Ç¯¤Ï£¶Í¥½Ð¤Ç£³£Ö¡£¡ÖÍ¥½Ð²ó¿ô¤¬º£Ç¯¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ£±¹æÄú¤Ç¾è¤Ã¤¿»þ¤ÏÁ´ÉôÍ¥¾¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÆâÍÆ¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½àÍ¥¤Ï¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Í¥¾¡Àï¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍèÇ¯¤Ï¤½¤³¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Çº£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£Àá¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤«¤é²¦Æ»£Ö¤ò·è¤á¤ë¡£