ぽっこりお腹 → おしゃれにカバー！【GU】大人の1軍候補♡「優秀チュニック」

ぽっこりお腹をカバーしながら、おしゃれに見せたい……そんな大人世代の気持ちに寄り添ってくれそうなのが、【GU（ジーユー）】のチュニック。ゆったりとしたシルエットとチュニック丈のおかげで、自然とバランスよく見せてくれる着こなしが楽しめるはず。今回は、そんな大人の1軍候補に躍り出そうな「優秀チュニック」を、おしゃれスタッフさんのお手本コーデとともに紹介します。

ボディラインをさりげなくカバーするゆったりチュニック

【GU】「パフニットオーバーサイズチュニックQ」\2,490（税込）

お尻まで覆うチュニック丈のトップスは、お腹や腰まわりが気になる大人世代に嬉しいアイテム。でも、ただ丈が長いだけだと全体がもたついた印象になってしまいがち……。その点こちらのチュニックは、丸みを帯びたシルエットで肩まわりはすっきり、腰まわりはゆったりの絶妙なバランスに仕上がっています。ほどよく起毛した素材も、今年らしさを感じるポイントです。

チュニック × フレアスカートの低重心コーデ

お腹まわりがゆったりとしたチュニックは、ボトムスを選ばず合わせやすそうなところも魅力。裾が大きく広がったフレアスカートを合わせることで、下重心の今年らしいスタイリングに仕上がっています。それだけでも十分おしゃれですが、ストールをさらっと肩に掛けることで、縦のラインを強調しながら視線を散らす効果も。

シャツとのレイヤードでゆったりコーデもきちんと見え

ビッグシルエットのワイドパンツを合わせれば、ゆったりとしたカジュアルコーデに。全体のボリューム感を引き締めるのに役立っているのが、中に着たイエローのストライプシャツ。首元と裾にポイントを作ることで、全体がもたつかずにきちんとした印象に仕上がっています。全体をグレーとベージュ系カラーの2色にまとめているところも、おしゃれ見えのポイント。

ショートボトムスとブーツで今年っぽくスタイルアップ

ゆったりシルエットのチュニックは、ボトムスにインするスタイルもおすすめ。立体感があるので、ブラウジングしたときにきれいに決まるはず。トップスとコートにボリュームがあるぶん、ボトムスをコンパクトなショート丈にしてバランスをとるのは今年らしいスタイリングのひとつ。ボリュームのあるロングブーツを合わせれば、レッグラインをカバーしながらスタイルアップも狙えそうです。

