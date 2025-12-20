THE ALLEYの新春限定♡心整う盆栽ラテで迎える静かな年始

慌ただしく過ぎていく年末年始だからこそ、心を整える時間を大切にしたいもの。THE ALLEYから、日本の盆栽が持つ静けさと余白の美しさを表現した新春限定ドリンクが登場します。お茶の香りと丁寧に向き合うことで生まれる、穏やかなひととき。新しい一年のはじまりに、気持ちをそっとリセットしてくれる一杯が、日常に静かな余韻をもたらしてくれます♡

盆栽の世界観を映した新春限定ラテ

新春限定「盆栽ラテ」は、見た目にも心がほどけるTHE ALLEYならではの一杯。盆栽を思わせる繊細なビジュアルと、お茶の香りを主役にした味わいが特徴です。

ココアクッキーで描かれた景色がアクセントとなり、飲む前から特別感を演出。静かに流れる時間を楽しみたい年末年始に寄り添います。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

香ばしさに癒される盆栽ほうじ茶ラテ

価格:680円(税込)

「盆栽ほうじ茶ラテ」は、焙じ茶の香ばしさとやさしい甘みが穏やかに広がる大人の味わい。ほうじ茶の香りをしずかに立たせ、ミルクと調和させることで、気持ちまで落ち着くような仕上がりです。

サイズ:Mサイズ

温度展開:mild hot/hot/cold

新年に寄り添う盆栽抹茶ラテ

価格:680円(税込)

「盆栽抹茶ラテ」は、抹茶の深い香りとミルクのまろやかさが溶け合う上質な一杯。抹茶の旨みを引き立てるバランスの良さで、新しい一年のスタートにふさわしい味わいを楽しめます。

静かな余韻が長く続き、気持ちを前向きに整えてくれます。

サイズ:Mサイズ

温度展開:mild hot/hot/cold

新春は一杯の静けさから

THE ALLEYの新春限定「盆栽ラテ」は、忙しい日常から少し離れ、自分と向き合う時間をくれる存在。香り高いお茶とやさしい甘みが重なり、心に静かな余白をもたらします。

年末年始のご褒美や、気分を切り替えたい日にぴったり。新しい一年を穏やかな気持ちで迎えるために、ぜひ味わってみてください♪