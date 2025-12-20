ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 佐賀・吉野ケ里町で建物火災 吉田の苔野交差点南南西 92m付近 約5… 佐賀・吉野ケ里町で建物火災 吉田の苔野交差点南南西 92m付近 約5時間後に鎮火（12月22日午後5時28分ごろ発生） 佐賀・吉野ケ里町で建物火災 吉田の苔野交差点南南西 92m付近 約5時間後に鎮火（12月22日午後5時28分ごろ発生） 2025年12月23日 0時30分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 佐賀県防災メールによると、22日午後5時28分ごろ、吉野ヶ里町吉田 [災害点目標]苔野交差点南南西 92m付近で建物火災が発生した。同10時16分に鎮火した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 福岡市博多区の建物火災で消防隊出動 東平尾1丁目71番付近（12月22日午後11時48分ごろ） 佐賀・小城市の40代女性が警察官ら名乗る偽電話詐欺で845万円被害 「特殊詐欺に関与の疑い」とローン契約させて送金指示 関連情報（BiZ PAGE＋） グループウェア, 法要, マンション, 思いやり, デイサービス, リハビリ, 葬祭, 在宅医療, 配線, 伊東市