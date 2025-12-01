¡Ú£Ç£Ì£Å£Á£Ô¡Û£Ã£É£Í£Á¡¢°¦ÂëÎ¼¤¬Ç¯Æâ¤ÇÂàÃÄ¡¡ÅÄÂ¼·é»Ê»á¡¢µÈÌîÀµ¿Í»á¤âÂç¤ß¤½¤«¤Ç·ÀÌóËþÎ»
¡¡£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ï£²£²Æü¡¢½êÂ°Áª¼ê¤Î£Ã£É£Í£Á¡Ê£´£¸¡Ë¡¢°¦ÂëÎ¼¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£²·î£³£±Æü¤ò»ý¤Ã¤Æ·ÀÌóËþÎ»¤Î¤¿¤áÂà¼Ò¡¢ÅÄÂ¼·é»Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ê£µ£¶¡Ë¤ÈµÈÌîÀµ¿Í¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¡Ê£´£µ¡Ë¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Ç·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤·¤ÆÂàÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿£Ã£É£Í£Á¤Ï¡¢£Ï£×£Å¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£±Ç¯£³·î¤Ë£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤ËÆþÃÄ¡£¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤òÎ¥¤ìº£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Ã£É£Í§¡ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ê½Ñ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¤¿¤á»²Àï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿£±£±¡Á£±£²·î¤Î£¶Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£¶Ç¯¤Ë·«¤ê±Û¤·»²Àï¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ£Ë¡Ý£±¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î°¦Âë¤Ï£²£³Ç¯£±£²·î¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ë»²Àï¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤ÏÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤¿¤áÂàÃÄ¤¹¤ë¡£¥×¥í¥ì¥¹¤â¥Õ¥ê¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£Ç£Ì£Å£Á£Ô¤Ë¤â»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÂ¼¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÈµÈÌî¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ÎÆ±¿¦ÂàÇ¤¸å¤Ï¸½¾õ¡¢¸åÇ¤¤òÃÖ¤¯Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£