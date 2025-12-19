3COINS（スリーコインズ）、通称スリコ、といえば、生活雑貨をメインに扱いつつも、時折「そんなものまで!?」という驚くような製品をラインナップして消費者を驚かせてくれる雑貨店です。

その意外性の虜になり、すっかりスリコウォッチャーとなった筆者が今回ご紹介したいのは、先日リリースされたミニトイカメラです。店頭に色とりどりの製品（正確に言うと盗難防止用の製品写真の札）が並んでいるのをみて、2750円という価格にも背中を押されて、思わず衝動買いしてしまいました。

スリーコインズのミニトイカメラ。まさに手のひらサイズのおもちゃのようなカメラです。

3COINSのトイカメラ自体は以前にもあったのですが、今回ご紹介する製品は完全にリニューアルされた新製品。手のひらサイズで、まさにオモチャのカメラと言うにふさわしい印象を与えます。しかし、見た目に反して製品の機能自体は本格的なことに驚きます。

一斉を風靡したトイカメラ「VistaQuest」とほぼ同サイズ。トイカメラといえばこのサイズという感もあります。

背面の操作ボタンと視認性の良い背面モニター。動作もキビキビしていて使いやすいです。

標準でさまざまなフィルタが用意されており、バリエーション豊かな画像を撮影できます。

まず背面にわりと高解像度な液晶モニターを備えています。視認性も高く、モニター上にメニューを表示させて様々な設定をいじる操作もキビキビしています。

加えて写真だけでなくムービーも撮影可能で、外部記憶媒体として64GBのmicroSDXCカードにも対応しています。さらにフラッシュまで搭載しているというので、そこまで！？と思ったらそちらは本体全面のLEDライトが撮影時に点灯するというものでした。

搭載されているフラッシュ。写真は画像を撮影する際に、ムービーは撮影中にLEDが点灯します。

本体の底面。充電とデータアクセスを兼ねるUSB-Cポートと、MicroSDカードスロット。ちなみに本体も記憶メモリーを備えておりカードを入れなくても撮影可能ですが、自動的に小さいサイズの画像しか撮影できなくなります。

これで撮影した画像が綺麗ならトイカメラなのに実用できてしまう！ と書くところですがそこはそれ。撮影できる画像はあくまでトイカメラの画質です。画像は最大8MB(3280×2460)、動画は1080P(1920×1080)まで撮影できるものの、部屋の中で撮影した画像はガビガビになります。

青天の野外という十分な光量のもとで撮影するとややマシになるものの、全体的に水彩画のような感じになります。作例……というかスナップを掲載しますので、よろしければ御覧ください。

快晴の野外で撮影。縮小された画像なら見られなくはないかな、という発色です。

トイカメラならではのビビットな色合いは「味」とも言えます。

あまり明るくない室内で撮影。割とちゃんと撮れてはいます。

まあトイカメラですし、あくまでこういう「味」を楽しむものだとは思います。事実、トイカメラや古いカメラを愛好してやまない家人は、喜んで本製品で写真を撮りまくって楽しんでいるようです。

店頭では画像のようにブリスターパッケージで販売されています。思わず手にとってしまう可愛らしさ。

とはいえ2750円という価格を考えれば十二分に本格的ですし、遊べる製品であるスリコのトイカメラ。久々にこういう「味」を楽しみたい向きには最適な一品だと思います。

製品名 発売元 価格 ミニトイカメラ 3COINS 2750円