「HAHAHA！」と笑い声が聞こえてきそうな「HAHAHA！Fig.」に「ファグラー」が登場！2026年1月中旬発売
【HAHAHA！Fig.ファグラー】 2026年1月中旬 発売予定 価格：1回400円
(C) 2026 FUGGLER TM is a trademark of Spin Master Ltd., used under exclusive license to Libertas Brands.
ギャップトゥース
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「HAHAHA！Fig.ファグラー」を2026年1月中旬に発売する。価格は1回400円。
今にも「HAHAHA！」と笑い声が聞こえてきそうな、笑顔溢れる表情がコンセプトのオリジナルフィギュアシリーズ「HAHAHA！Fig.」にファグラーたちが登場。まるでファグラーたちがいたずらをしかけてニヤニヤと笑っているような表情やポーズが堪能できる。集めれば集めるほど、輪になって談笑しているような光景が楽しめる。
ラインナップは、「ギャップトゥース」、「グリングリン」、「ウーガーブーガー」、「アンダールー」の全4種。
グリングリン
ウーガーブーガー
アンダールー
(C) 2026 FUGGLER TM is a trademark of Spin Master Ltd., used under exclusive license to Libertas Brands.
(C) Spin Master Ltd. (C) Libertas Ltd. All rights reserved.