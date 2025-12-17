【HAHAHA！Fig.ファグラー】 2026年1月中旬 発売予定 価格：1回400円

ギャップトゥース

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「HAHAHA！Fig.ファグラー」を2026年1月中旬に発売する。価格は1回400円。

今にも「HAHAHA！」と笑い声が聞こえてきそうな、笑顔溢れる表情がコンセプトのオリジナルフィギュアシリーズ「HAHAHA！Fig.」にファグラーたちが登場。まるでファグラーたちがいたずらをしかけてニヤニヤと笑っているような表情やポーズが堪能できる。集めれば集めるほど、輪になって談笑しているような光景が楽しめる。

ラインナップは、「ギャップトゥース」、「グリングリン」、「ウーガーブーガー」、「アンダールー」の全4種。

グリングリン

ウーガーブーガー

アンダールー

(C) 2026 FUGGLER TM is a trademark of Spin Master Ltd., used under exclusive license to Libertas Brands.

(C) Spin Master Ltd. (C) Libertas Ltd. All rights reserved.

