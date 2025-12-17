【VT-1 ガウォークファイター オストリッチ】 12月23日 出荷開始 価格：5,170円 【リン・ミンメイ（チャイナドレス）】 12月23日 出荷開始 価格：6,490円

ハセガワは、プラモデル「VT-1 ガウォークファイター オストリッチ」の出荷を12月23日に開始する。価格は5,170円。

本製品は、映画「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」に登場する「VT-1 オストリッチ」のガウォークファイター形態をプラモデルで表現したもの。また、同日よりレジンキット「リン・ミンメイ（チャイナドレス）」も出荷される。価格は6,490円。

VT-1 ガウォークファイター オストリッチ

キットは、ガウォークファイターとガウォークを選択可能なパーツ構成となっており、新規プラ部品のフィギュア（3体）の原型製作は太郎もちこみ氏が担当。一条輝（艦内服姿）、早瀬未沙（アンダースーツ姿）をコックピットに搭乗させることができる。

また、おまけパーツとして、別売りの「VT-1スーパーオストリッチ」に使用可能な、リン・ミンメイ（後席用/簡易宇宙服姿/ヘルメットの有無を選択可能）が付属するほか、付属の展示用スタンドを使用することで、ホバリング状態のイメージで展示可能。新規プラ部品のガウォークファイター専用アタッチメントも付属している。

【追加プラ部品】

・閉じた状態の前脚カバー

・両腕収納時の胴体下面パネル

・アンテナ

・着座姿勢の1/72フィギュア 3体（一条輝、早瀬未沙、リン・ミンメイ）

・展示用スタンドのアタッチメント

【デカール（マーキング）】

・統合宇宙軍所属機 複座型練習機「607」、「102」

パッケージイラストは森下直親 氏が担当

リン・ミンメイ（チャイナドレス）

本商品は、「超時空要塞マクロス」より、チャイナドレス姿のリン・ミンメイをレジンキット化したもの。原型製作は桜坂美紀氏（チェリーブロッサム）が担当。美樹本晴彦氏による監修のもとに立体化されている。

【デカール（マーキング）】

瞳デカール他

※イラストはイメージです。

(C) 1982 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。