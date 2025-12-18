【C.A.T. HK416A5 AEG】 12月19日発売 価格：66,550円 開発：SPARK（AIRSOFT97） 全長：730mm/830mm（ストック展開時） 銃身長：250mm 重量：2740g（本体のみ） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 装弾数：130発 推奨バッテリー：7.4V 30Cリポバッテリー 種別：アサルトライフル

HOBBY WatchのYouTubeチャンネルにて、AIRSOFT97を運営するSPARKが発売した電動ガン「C.A.T. HK416A5 AEG」の実射動画を公開した。

「C.A.T. HK416A5 AEG」は、同社が手掛ける機械式可変プリコッキング機構を備えた電動ガン「C.A.T.」シリーズの最新作。ミリタリーモデルとしてリアル刻印などが施されているほか、メンテナンス性の高いテイクダウンなどが魅力となっている。

標準仕様の「HK416A5」（11インチ）と、それをベースにフランス軍制式仕様を再現した「HK416F S」（14.5インチ）が、それぞれブラックとタンの2色計4種販売されている。

動画では、屋外で33m先の40cmターゲットを撃つ様子を紹介。詳しい情報については以下のレビュー記事でお届けしているので、ぜひそちらも合わせてご覧いただきたい。

【「C.A.T. HK416A5 AEG」実射】

(C)2022 - 2025 spark co.,ltd