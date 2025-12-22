フランス１部のモナコは２２日、フランス・カップで左膝を痛めて負傷交代した日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が検査の結果、前十字靱帯（じんたい）断裂と診断されたと発表した。全治は明らかにされていない。来年６月に開幕するワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会への出場は厳しい状況となった。

発表を受け、ＳＮＳもショックや落胆の色が広がり、「南野まじか…」、「辛すぎるだろ…」、「きつい」、「代表もめっちゃ痛手」などの声が上がった。

南野は２１日に敵地で行われたオセール戦に先発出場したが、ボールを奪おうとした際に左膝を負傷し、前半３６分に交代した。ピッチに倒れ込み、自力では歩くことができず担架でピッチを後にした。

南野は２０２２年Ｗ杯カタール大会に背番号１０で３試合に出場した。決勝トーナメント１回戦のクロアチア戦ではＰＫ戦で一番手のキッカーを務めたが失敗。日本もベスト１６で敗れた。選出されれば自身２度目となる２６年Ｗ杯北中米３カ国大会では主力として期待されていただけに「南野のゴールが見たい」、「奇跡が起こってほしい」と願う声も上がっている。