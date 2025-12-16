「RS50 SYSTEM 8 Nm ダイレクトドライブ ステアリング ホイール」（GRS-CHSY-PSPC）

Amazonにて、ロジクール製ハンドルコントローラーが特別価格で販売されている。期間は2026年1月5日23時59分まで。

今回、「RS50 SYSTEM 8 Nm ダイレクトドライブ ステアリング ホイール」（GRS-CHSY-PSPC）および「ロジクール G29 ドライビングフォース」（LPRC-15000d）Amazon限定モデルがラインナップ。リアルドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」などに対応するハンドルコントローラーが、それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「RS50 SYSTEM 8 Nm ダイレクトドライブ ステアリング ホイール」（GRS-CHSY-PSPC）

エンジンの回転数から路面環境の変化までリアルに手元に伝わるTRUEFORCEフィードバック機能を搭載したハンドルコントローラー。プレイステーション 5/プレイステーション 4/PCに対応し、迫力のレーシング体験を実現する。

ドライビングホイールハブに13個コンソール専用ボタンを搭載。調整可能なパドルシフトは異なるサイズのホイールリム（最大幅12mm）に対応するほか、一体型クイックリリースによりホイールを簡単に交換することもできる。

【Amazon.co.jp限定】「ロジクール G29 ドライビングフォース」（LPRC-15000d）

G29ドライビングフォースは、高い耐久性のスチール、アルミ、レザー素材などを使用したデザインと高度なパフォーマンスを兼ね揃えたステアリングコントローラー。プレイステーション 5/プレイステーション 4/PCに対応する。

十字キー、ボタン、パドルシフターを統合。プレイ中はコースから目を離さずに常に最大限のスピードで走行でき、フォースフィードバック機能により実車さながらの臨場感を味わえる。