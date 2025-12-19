12月23日 発表 【「ヤングチャンピオン」新年3号】 2026年1月13日 発売予定

秋田書店は、2026年1月13日に発売予定の青年マンガ雑誌「ヤングチャンピオン」新年3号にて連載を開始する髙橋ヒロシ氏による新作マンガのタイトルが「ダストランド」に決定したことを明らかにした。

「ダストランド」という名称はシリーズの舞台である戸亜留市を彷彿とさせ、ロゴには「CROWS×WORST」の文字も見える。新作が「クローズ」および「WORST」の正統続編であることを印象付ける力強いタイトルとなった。

戸亜留市に暮らす2人の少年「ヒバリ」・「三蔵」のキャラクターイラストも解禁。この2人の出会いが果たしてどんな物語を紡いでいくのか、その物語の展開は「ヤングチャンピオン」新年3号で楽しめる。

タイトル&キャラクターイラスト公開記念！ 「クローズ」96時間全話完全無料キャンペーン開催

秋田書店が運営するWebマンガサイト「チャンピオンクロス」では、新作のタイトル&キャラクターイラスト解禁を記念し、「クローズ」全話（単行本 全26巻分）を完全無料で読めるキャンペーンが実施される

【「ダストランド」タイトル&キャラクターイラスト公開記念!!96時間全話完全無料キャンペーン】

時期：12月23日0時～12月26日23時59分

対象：「クローズ」全話（単行本 全26巻分）

□「チャンピオンクロス：クローズ」のページ

新装版 クローズ 1

新装版 WORST 1