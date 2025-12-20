　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比180円安の5万240円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては162.39円安。出来高は3463枚となっている。

　TOPIX先物期近は3399.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50240　　　　　-180　　　　3463
日経225mini 　　　　　　 50240　　　　　-180　　　 74626
TOPIX先物 　　　　　　　3399.5　　　　　-9.5　　　　5546
JPX日経400先物　　　　　 30655　　　　　 -85　　　　 287
グロース指数先物　　　　　 645　　　　　　+1　　　　 332
東証REIT指数先物　　売買不成立

