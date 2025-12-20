日経225先物：23日0時＝180円安、5万240円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比180円安の5万240円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては162.39円安。出来高は3463枚となっている。
TOPIX先物期近は3399.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50240 -180 3463
日経225mini 50240 -180 74626
TOPIX先物 3399.5 -9.5 5546
JPX日経400先物 30655 -85 287
グロース指数先物 645 +1 332
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3399.5ポイントと前日比9.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50240 -180 3463
日経225mini 50240 -180 74626
TOPIX先物 3399.5 -9.5 5546
JPX日経400先物 30655 -85 287
グロース指数先物 645 +1 332
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース