上皇さまは23日、92歳の誕生日を迎えられました。

宮内庁によりますと92歳になられた上皇さまは、今年5月と7月の2回、心臓の検査のため入院し、「無症候性心筋虚血」と診断され、「上室性不整脈」も確認されました。薬物治療を受けられ、症状は比較的安定した状態で維持しているということです。

戦後80年の今年、上皇ご夫妻は、例年通り原爆の日や終戦の日など節目に黙とうするとともに、天皇皇后両陛下の「慰霊の旅」を見守られました。夏、静養した軽井沢では大日向開拓地を訪れ満蒙開拓の歴史を振り返るなど、たびたび先の大戦と向き合われたということです。

上皇さまはこれまで通り週3日皇居の生物学研究所などで、ハゼ科魚類の分類に関する研究を続け、月に1回の国立科学博物館が主催する魚類分類研究会にもオンラインで参加されているということです。さらに大阪・関西万博のため来日した、親交の深いスウェーデンのグスタフ国王やルクセンブルクのアンリ大公などから再会の要望を受け、仙洞御所で親しく懇談されたということです。

23日は仙洞御所で祝賀行事に臨まれます。