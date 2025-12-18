今季J1ベストイレブンにも選出された広島のMF田中聡（23）が、ドイツ2部デュッセルドルフに完全移籍する可能性が高いことが22日までに分かった。複数の関係者によればクラブ間では既に合意。田中聡自身も2度目の海外挑戦へ前向きのようで、近日中にも正式決定する見通しという。

田中聡は高い技術と強度を誇る万能ボランチ。ユース出身の湘南で頭角を現し、22〜23年シーズンはベルギー1部コルトレイクでプレーした。今季加入した広島では即フィットし、ルヴァン杯制覇にも貢献。7月のE―1選手権では、日本代表に初招集された。デュッセルドルフは過去、リーズの同代表MF田中碧らが所属。ドイツでさらなる飛躍を目指す。

◇田中 聡（たなか・さとし）2002年（平14）8月13日生まれ、長野市出身の23歳。J3の長野U―15を経て18年に湘南U―18に加入。19年2月に2種登録され、21年にトップ昇格。22年8月にベルギー1部コルトレイクに期限付き移籍。23年6月に湘南に復帰し、24年に広島に完全移籍。25年のE―1選手権でA代表デビュー。1メートル75、73キロ。利き足は左。