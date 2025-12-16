上皇さまは２３日、９２歳の誕生日を迎えられた。

今年は自覚症状がなく心筋への血流が減少する「無症候性心筋虚血」と診断され、２度入院された。症状は比較的安定しており、投薬治療を受けながら、上皇后さまとともに穏やかな日々を送られている。

上皇さまは今年５月と７月、検査と治療のために東大病院に入院された。脈拍が速くなる「上室性不整脈」も確認されたが、心臓の負荷を和らげる投薬治療の効果があり、８月には軽井沢（長野）、１０月には３年ぶりに葉山（神奈川）に外出して静養された。

戦後８０年にあたり、先の大戦にも向き合われた。終戦の日などには、上皇后さまとともに黙とうし、モンゴル抑留者について書かれた増田弘・平和祈念展示資料館（東京）館長によるエッセー「知られざるモンゴル抑留者の悲劇」を手に取られた。天皇、皇后両陛下が各地で慰霊される姿も見守られていたという。

今年は大阪・関西万博で旧知の王族らが来日した。上皇さまは上皇后さまとお住まいの仙洞（せんとう）御所で、スウェーデンのグスタフ国王と歓談したほか、ルクセンブルクの大公やベルギー王女とも再会された。

ライフワークのハゼ研究は週３回、皇居・生物学研究所などで続けられている。国立科学博物館主催の魚類分類研究会には月１回ほどオンラインで参加し、最新の知見を学ばれている。

誕生日当日の祝賀行事は、昨年と同様に簡素な形で行われる。