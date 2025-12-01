¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Û¿·£Ã£Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ëà¹ÈÇò¹½ÁÛáÉâ¾å¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡Ö¥¼¥í¥×¥í¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤¬£²£²Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î£Ó£É£Ø¡¡£×£Á£Ë£Å¡¡£Ò£Ï£Ð£Ð£Ï£Î£Ç£É¡Ö£Ó£É£Ø¡¡£×£Á£Ë£Å¡¡£È£Á£Ì£Ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¤Ø¡¡¥Þ¥Á¥À¶µ´±Êª¸ì¡×¡½¡½¡£¥×¥í¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¶µ´±¡×¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶µ´±Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢À¸À¥¾¡µ×¤Î£³¿Í¡£·±ÎýÀ¸Ìò¤È¤·¤ÆºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢°ÂÀÆÀ±Íè¡¢µÈÅÄÀ²ÅÐ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿·£Ã£Í¥·¥ê¡¼¥º½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼£¶¿Í¤Ë¤è¤ëà¹ÈÇòá¹½ÁÛ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤¬¡Ö½ÂÃ«¤ÎÊý¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¡Ä¡×¤È£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð±é¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥«¤¬¡Öà¥¼¥í¥×¥íá¤Ç¹ÈÇò¤Ø¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡££Ã£Í¤Î¥á¥¤¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¤Ø¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤â·èÄê¡©¤·¤¿¡£