●オラクル株が急落

IT大手のオラクルが12月10日に発表した四半期業績見通しは、予想を下回った。データセンターなどの年間支出が150億ドル（約2兆3250億円）増えるとの予想で、財政不安への懸念もあり、株価が10.8%下落した。

9月10日に史上最高値を付けていたが、そこから46%（12月22日時点）も下落している。

AIハイパースケーラーのコアウィーブも最高値から60%超株価が下落するなど、AIバブルに陰りが見え始めている。

●オラクルとは？下落の原因に債務問題？

オラクルはデータベース製品の世界最大手企業であり、データ分析ツール、ミドルウェア、業務用パッケージ開発・販売などを行っている。

データベース管理システム（RDBMS）の分野で世界をリードしている。

創業者で元CEOのラリー・エリソン氏は、9月には世界長者番付でイーロン・マスク氏を抜き一時1位になった。

今回の下落に拍車をかけたのは、ブル―・アウルキャピタルがオラクルによる100億ドル（1兆5500億円）規模のミシガン州データセンタープロジェクトの資金調達から撤退したとの報道だった（オラクルは否定）。

債務不履行リスクを示すCDSスプレッドが上昇しており、モルガン・スタンレーの予想では2028年会計年度までに純債務が2900億ドル（約45兆円）まで膨らむと見られている。

●リスクが顕在化してきた？

AIバブル崩壊の可能性上昇と結論付けるには、早計ではある。支出増やCDSの上昇などは、オラクル以外のAI関連企業にも当てはまるわけではない。

この数年、AI関連企業なら“無敵”とも思えるほど、AI関連銘柄が買われており、将来への先行投資として熱狂に近い状態だった。

しかし今回オラクルの第2四半期売上高が予想に届かなかったことなど、業績が前年を上回っていても、株価が下落することが顕著となった。投資家からのハードルが上がっている。

これからは投資家からも収益の面でも、厳しい目が向けられることになりそうで、将来への先行投資という段階は過ぎたのかもしれない。