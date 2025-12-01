ÉÔÎÉÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡ÙÀµÅýÂ³ÊÔ¡¢1·î13ÆüÏ¢ºÜ³«»Ï¡¡¹â¶¶¥Ò¥í¥·»á13Ç¯¤Ö¤ê¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî¡Ø¥À¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ù
¡¡ÉÔÎÉÌ¡²è¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¿·ºîÌ¡²è¡Ø¥À¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î13ÆüÈ¯Çä¤ÎÀÄÇ¯Ì¡²è»ï¡Ø¥ä¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¿·Ç¯3¹æ¤è¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¹â¶¶¥Ò¥í¥·»á¤¬¸¶ºî¡¦ºî²è¤âÌ³¤á¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÏ¢ºÜºîÉÊ¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë´°·ë¤·¤¿¡ØWORST¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹ÓÇÑ¤·¤¿ÎëÍöÃË»Ò¹â¹»¡¡¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥À¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ù¥í¥´¡õ¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¡Ø¥À¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¸Í°¡Î±»Ô¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥í¥´¤Ë¤Ï¡ÖCROWS¡ßWORST¡×¤ÎÊ¸»ú¤â¡£¿·ºî¤¬¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸Í°¡Î±»Ô¤ËÊë¤é¤¹2¿Í¤Î¾¯Ç¯¡Ö¥Ò¥Ð¥ê¡×¡Ö»°Â¢¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸ÎëÍöÃË»Ò¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·Ï¢ºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢23Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç½©ÅÄ½ñÅ¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëWEBÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥¯¥í¥¹¡×¤Ç¡¢¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡ÙÁ´ÏÃ¡ÊÃ±¹ÔËÜÁ´26´¬Ê¬¡Ë¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¡ØWORST¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1990Ç¯¤è¤ê¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉÔÎÉÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¤Ç¡¢µã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ëÉÔÎÉ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥«¥é¥¹¤Î³Ø¹»¡×¤³¤ÈÎëÍöÃË»Ò¹â¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶âÈ±¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¤ÎË·²°½ÕÆ»¤È¤¤¤¦ÃË¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃË¤¿¤Á¤Î·²Áü·à¡£Ë±Àç³Ø±à¤ä¹õÊ²Ï¢¹ç¡¢ÉðÁõÀïÀþ¤Ê¤É¤Î¶¯Å¨¤¿¤Á¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÇ§¤á¹ç¤¤À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¡Ø·î´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¡Ù¤¬1990Ç¯¡Á1998Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¡¢Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØWORST¡Ù¤¬2001Ç¯¡Á2013Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï9000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2007Ç¯¤Ë¤Ï¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢OVA¡¢ÉñÂæ¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
