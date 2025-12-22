ÆîÌîÂó¼Â¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ½Ð¾ì¤¬ÀäË¾¡¡¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¡Ä¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂçÂÇ·â
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥â¥Ê¥³¤Ï£²£²Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡Ë¤¬º¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤Çº¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¡£¶ìÄË¤Ë¤â¤óÀä¤·¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤ëºÝ¤Ë¤ÏÈáÄË¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥ª¥»¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¥«¥Ã¥×¡¦¥é¥¦¥ó¥É£³£²¤Î»î¹çÃæ¡¢£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¤¬º¸¥Ò¥¶¤òÉé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÂó¼ÂÁª¼ê¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥¿¥¡ÊÆîÌî¤Î°¦¾Î¡Ë¤µ¤ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤È¤â¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆîÌî¤ò·ãÎå¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤â½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÁ´¼£¤Þ¤Ç£¸¡Á£±£°¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç£¶¤«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï»ö¼Â¾å¡¢ÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£