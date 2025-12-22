¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡ÛÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬¿·£Ã£Í¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¡ª¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼°é¤Æ¤ë¶µ´±Ìò¤òÇ®±é¡Ö¤¢¤ÎÇ®ÎÌ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¿·£Ã£ÍÈ¯É½²ñ¤¬£²£²Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ¤Î£Ó£É£Ø¡¡£×£Á£Ë£Å¡¡£Ò£Ï£Ð£Ð£Ï£Î£Ç£É¡Ö£Ó£É£Ø¡¡£×£Á£Ë£Å¡¡£È£Á£Ì£Ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£±Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥¼¥í¤«¤é¥×¥í¤Ø¡¡¥Þ¥Á¥À¶µ´±Êª¸ì¡×¡½¡½¡£¥×¥í¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ò°é¤Æ¤ë¡Ö¶µ´±¡×¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¿·ÊÆ¶µ´±à¥Þ¥Á¥Àá¤ò±é¤¸¤ëÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥Á¥À¤ÎÆ±´ü¤Ç¿·ÊÆ¶µ´±à¥¦¥¤¥«áÌò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¼çÇ¤¶µ´±à¥Ê¥Þ¥»áÌò¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¡¢·ìµ¤À¹¤ó¤Ê·±ÎýÀ¸à¥«¥Ê¥¿áÌò¤ÎºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢Éé¤±¤óµ¤¤¬¶¯¤¤·±ÎýÀ¸à¥»¥¤¥éáÌò¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê·±ÎýÀ¸à¥Ï¥ë¥ÈáÌò¤ÎµÈÅÄÀ²ÅÐ¤Î£¶¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ½ê¤·¤¿·±ÎýÀ¸¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ì¤·Ð¸³¡£¤³¤Î¡Ö¥¼¥í¡×¤Î¾õÂÖ¤«¤é£±Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥×¥í¡×¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¡£¸ÄÀ¤â¼çÄ¥¤â¶¯¤¤·±ÎýÀ¸¤¿¤Á¤ò¥×¥í¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë°é¤Æ¤ë²áÄø¤Ç¡¢¶µ´±¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·±ÎýÀ¸¤âÆü¡¹¤Î²Ý¶È¤ä¶¦Æ±À¸³è¤ÇÀ¸¤¸¤¿³ëÆ£¤äºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Í§¾ð¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ä®ÅÄ¤¬¡Ö¸µ¶µ´±¤ÎÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¼Âºß¤¹¤ë¿ÍÊª¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ìòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤ËÊ¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç»£±Æ¡£Ä®ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á£¶¿Í¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÍÜÀ®½ê¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë·±ÎýÀ¸¤ò¸«¤Æ¸·¤·¤µ¡¢Îéµ·Àµ¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢Èà¤é¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¤¹¤´¤µ¤ä¶µ´±¤È·±ÎýÀ¸¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¡¡¶µ´±¡¢·±ÎýÀ¸¤Î¸½¼Â¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ï£Â£Ì£Õ£Å¡¡£Å£Î£Ã£Ï£Õ£Î£Ô¤Î½ñ¤²¼¤í¤·¶Ê¡Ö¸¸Æü¡×¡£±ÇÁü¤Î´¶Æ°¤ò¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£