ルイ·ヴィトンの新作マフラーで冬支度♡洗練を纏うエレガントギフト
冬の装いに上質な華やぎを添える、ルイ·ヴィトンのウィメンズマフラー新作が登場しました。定番アクセサリーを現代的に再解釈したエレガントなデザインは、日常使いから特別なシーンまで幅広く活躍。大胆なモチーフと洗練された素材使いが、コーディネートを格上げします。実用性と美しさを兼ね備えたアイテムは、ホリデーシーズンのギフトとしても注目の存在です♡
洗練を極めたレイキャビック2.0
価格:163,900円
「マフラー·レイキャビック2.0」は、ルイ·ヴィトンの定番アクセサリーをコンテンポラリーに昇華した一枚。
プラッシュなカシミヤ100%素材に、モノグラム·フラワーやLVイニシャル、メゾン名のアルファベットを散りばめたシグネチャーデザインが魅力です。
ロングシルエットで、首元に巻くのはもちろん、バラクラバ風のスタイリングも楽しめる万能アイテムです。
素材:カシミヤ100%
伝統を纏うロックアンドキーズ
価格:168,300円
「マフラー·ロックアンドキーズ」は、メゾンのトランク製造の伝統をクリエイティブに表現したデザインが印象的。
ウール62%、カシミヤ38%を用いたダブルレイヤー仕様で、暖かさとラグジュアリー感を両立しています。
片面には2つの鍵を添えたLVパドロック、もう片面には「LouisVuittonTrunks」メダリオンを配し、冬の装いに物語性を添える存在感ある一枚です。
素材:ウール62%、カシミヤ38%
*税込価格表記
PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON
冬の装いに上質な輝きを
ルイ·ヴィトンの新作マフラーは、素材の美しさとデザイン性を兼ね備えた大人のための名品。シンプルなコーディネートにもさっと巻くだけで洗練された印象を演出し、冬のスタイルをワンランク上へ導きます。
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのエレガントなギフトとしても最適。特別な季節にふさわしい一枚を、ぜひ取り入れてみてください♪