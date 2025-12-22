来年２月のミラノ・コルティナ五輪のハーフパイプ男子日本代表入りを確実にした戸塚優斗（ヨネックス）が２２日、海外遠征から羽田空港に帰国した。Ｗ杯開幕から２戦連続２位に入り、２０１８年平昌、２２年北京に続く３大会連続の五輪出場をたぐり寄せ「一安心。あと（五輪までに出場）２大会あるので、そこの使い方が変わるかなと思っています」と心境を明かした。

目標のメダルに届かなかった五輪２大会を踏まえ、本番に向けては「自信を持つこと」を１つ、大事にしている。この後は当初の予定より１週間早めた２７日には渡米し、年末年始も休まず自主トレを敢行し、技やルーチンの構成を最終調整する。「いろいろ試して。しっかり練習していろんな可能性を見いだせたら」と見据えた。まずは五輪と同じ夜に決勝が組まれるＷ杯ラークス大会（来年１月中旬、スイス）に照準を定めていく。

開幕戦で３位に入り、２大会連続の五輪代表入りを確実にした平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は「あまり気にしていなかった。とりあえず出る大会でいい滑りをすることを目標にしている」と語った。来年１月３日から再び遠征に出たらそのまま帰国せずに五輪本番に向かう。残りＷ杯は２試合を予定。「守って勝てないのが一番悔しい。攻めて、攻めて１位を狙っていきたい」と強い覚悟を示した。