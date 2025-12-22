25年最後のFIFAランク発表!! 日本は変わらず18位…W杯GL同グループのオランダは7位、チュニジアは41位
国際サッカー連盟(FIFA)は22日、25年最後となるFIFAランキングを発表した。日本代表は先月から変わらずに18位となり、アジアではトップ。{イラン代表が20位、{c|韓国代表}}が22位、オーストラリア代表が26位と続いている。
また、北中米ワールドカップのグループリーグで対戦するオランダ代表は7位、チュニジア代表が41位。同グループとなる欧州プレーオフBに属するウクライナ代表は28位、ポーランド代表は31位、スウェーデン代表は43位、アルバニア代表は63位となっている。
なお、トップ30に変動はなく、先月と同じくスペイン代表が1位、アルゼンチン代表が2位、フランス代表が3位。イングランド代表、ブラジル代表、ポルトガル代表、オランダ、ベルギー代表、ドイツ代表、クロアチア代表と続いている。
■最新のFIFAランキング・トップ30
1.スペイン
2.アルゼンチン
3.フランス
4.イングランド
5.ブラジル
6.ポルトガル
7.オランダ
8.ベルギー
9.ドイツ
10.クロアチア
11.モロッコ
12.イタリア
13.コロンビア
14.アメリカ
15.メキシコ
16.ウルグアイ
17.スイス
18.日本
19.セネガル
20.イラン
21.デンマーク
22.韓国
23.エクアドル
24.オーストリア
25.トルコ
26.オーストラリア
27.カナダ
28.ウクライナ
29.ノルウェー
30.パナマ
また、北中米ワールドカップのグループリーグで対戦するオランダ代表は7位、チュニジア代表が41位。同グループとなる欧州プレーオフBに属するウクライナ代表は28位、ポーランド代表は31位、スウェーデン代表は43位、アルバニア代表は63位となっている。
■最新のFIFAランキング・トップ30
1.スペイン
2.アルゼンチン
3.フランス
4.イングランド
5.ブラジル
6.ポルトガル
7.オランダ
8.ベルギー
9.ドイツ
10.クロアチア
11.モロッコ
12.イタリア
13.コロンビア
14.アメリカ
15.メキシコ
16.ウルグアイ
17.スイス
18.日本
19.セネガル
20.イラン
21.デンマーク
22.韓国
23.エクアドル
24.オーストリア
25.トルコ
26.オーストラリア
27.カナダ
28.ウクライナ
29.ノルウェー
30.パナマ