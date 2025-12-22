「きれいめコーデ派」の40・50代へ！【しまむら】でGET推奨♡「高見えスカート」

「きれいめコーデが好きだけど、できればお手頃価格でそろえたい……」という40・50代にチェックしてほしいのが、【しまむら】のスカート。上品さと今っぽさのバランスがよく、きちんとしたい日にも、いつものニットやカットソーを合わせたい日にも活躍してくれそうなアイテムがラインナップされています。今回はプチプラなのに高見えが狙えるスカートをピックアップしてご紹介します。

きれい見えと肌ざわりの良さを両立するブラックスカート

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィット / ナロースカート」\1,639（税込）

しまむらのライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】から登場している、「やわらかきもちよい肌触りと綺麗見え」（公式Instagramより）が魅力のプニュフィット素材を使ったスカート。ほどよく体に沿うシルエットながら、伸びのよさのおかげでストレスを感じにくく、ラクに過ごせそう。ブラックならすっきりした印象で、きれいめトップスにはもちろん、ゆるニットやスウェットを合わせても大人っぽくまとまる予感です。

黒のセットアップ風に首元の白で抜け感をプラス

ブラックのスカートに同素材のジャケットを合わせた、きれいめカジュアルなセットアップ風コーデ。足元はブラックのタイツとパンプスでまとめて、縦のラインを意識したオールブラックスタイルに仕上げています。首元だけ明るめカラーのハイネックをちらっとのぞかせて重くなりがちな黒コーデにほどよい抜け感をプラスし、40・50代にも取り入れやすい大人のきれいめスタイルに。

グレーが上品な起毛素材のナロースカート

【しまむら】「キモウナロースカート」\1,089（税込）

厚手のフェルトのような起毛素材が、ほっこりあたたかいグレーのナロースカート。シンプルなデザインながら長めの着丈で、すっと縦ラインを強調してくれそうな一枚です。後ろウエストはゴム仕様で、きちんと見えしつつもはき心地はラクそうなのがうれしいポイント。ニットやシャツを合わせるだけで、落ち着いたトーンのきれいめコーデが期待できるかも。

グレーナロー × ゆるニットでつくる大人の抜け感コーデ

グレーの起毛スカートに大きめシルエットのニットを合わせた、リラックス感のあるきれいめコーデ。ニットはサイドスリット入りのデザインを取り入れることで、ボリュームがありつつも重たく見えにくく、下に合わせたタイトめスカートとのバランスも取りやすくなりそう。足元に白系のブーツを選んでトーンを明るくまとめることで、冬らしいあたたかさはありつつ、軽さも感じられる大人スタイルが完成しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：A.satozaki