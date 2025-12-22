Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴が２２日夜にＸ（ツイッター）投稿し、１時間で約６０００件のコメントが殺到する祭りとなっている。

午後９時頃に「なになになになに」と投稿。

その直前、ミセスはＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に生出演。楽曲「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」を歌唱したが、冒頭で大森元貴が歌唱をはじめた瞬間にチラッと後方を見て照れ笑いし、キーボード藤澤涼架が吹き出すように笑い、ギター若井滉斗もニヤニヤする場面があった。

「関係ない」で始まる歌詞を「ないないないない…」と歌っているように聞こえて、爆笑が広がった。

大森は昨年も同じ「ＣＤＴＶライブ！」で、珍しく、しかも歌詞を衝撃ワードで間違えたとされ、２年連続の事件に、大森の投稿には「ＣＤＴＶライブ！」「最初ごにょごにょ言ってましたよね？ｗ」「なんか最初だけずっとないない言ってませんでした…？ｗｗ」「なになにはこっちよ」「こっちのセリフです笑」「めちゃおもろ可愛かったです笑」「すんごい噛みかたしてましたね笑」「え、初っ端、なんか呪文唱えた？」「あの、もしかしてクリスマスＣＤＴＶ苦手ですか」「２年連続で伝説残せましたね！」「いや、歌ってからのポスト早すぎｗ」と突っ込む投稿が相次いでいる。