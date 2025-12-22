harhaが、最新曲「あやつなぎ」のMVを12月22日21時に公開した。

同MVは、「終わらない、終われない。」をキャッチコピーに、河村花と瀬戸琴楓のダブル主演でアイドルを志すストーリーだ。監督に大久保拓朗を迎えた。10カ所以上のロケ地での撮影と、harhaのMVの中でも最大規模の作品となった。1つの映画を観たかのように壮絶かつ痛烈なストーリーだ。

MVでは短尺で走馬灯のように膨大なカットを映し出すことで、夢に敗れても諦められない執念が表現され、観る人の感情を揺さぶる仕上がりになっている。

■河村花 コメント

MVの撮影中に何度も聞かせていただいたこの曲の力強さに、私自身心が熱くなる瞬間が何度もありました。そしてナオという役が持つ心の不安定さや夢を掴もうとする姿に苦しさもあり楽しみながら演じさせていただきました。MVを通して微力ながらこの曲を届ける一員になれたことが嬉しいです。

■瀬戸琴楓 コメント

「あやつなぎ」を初めて聞いた時、歌詞と曲調にすごく引き込まれ、人の心の奥にある希望、自分との葛藤、そして切なさを感じました。楽曲に込められた思いや、溢れるような感情を表情や動きだけで表現することへのプレッシャーはありましたが、私の中で渦巻いているものを通して、この曲に思いを乗せたいと強く思いました。演じた役は普段の私とは正反対の感情的なところがあり、演技は少し挑戦でもありましたが、夢に近づきたいという思いや心の不安定さが重なりました。夢に向かう少女2人が手を取り、離れ、また手を取り、関係性も感情も目まぐるしく変化する中で成長していく姿に触れることができてすごく幸せでしたし、私自身も勇気を貰いました。「あやつなぎ」がたくさんの方に届き、色々なしがらみや見えない未来へ突き進む力になっていくことを願っています。

（文=リアルサウンド編集部）