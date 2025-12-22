YouTuberの失踪の謎をめぐるホラー映画『シェルビー・オークス』（公開中）より、本編映像が解禁。また、本作の“捜索サイト”のとあるページにアクセスできるパスコードが公開された。

人気ホラーチャンネル「パラノーマル・パラノイド」の配信者４人が謎の失踪を遂げてから12年後、そのうちの一人・ライリーの姉であるミアは妹の生存を信じ続けていた。

解禁された映像は、ライリーの行方の手がかりとなるテープの映像をヒントに、廃墟の町“シェルビー・オークス”へとやってきたミアの様子を切り取っている。誰もいないはずの町で、ミアは謎の老婆に遭遇。人が生活している痕跡のないこの町に、「ずっと住んでいるわ」と言う老婆がなんとも不気味。この町には一体どんな秘密が隠されているのだろうか。

本作のダークな世界観に没入できる“捜索サイト”が公開中だ。事件にまつわる数々の資料が掲載されているのだが、トップページの「真実はここにあります。」のリンクから飛べるページのパスコードがこのたび明らかに。パスコードは「celebrate」。そこではとある映像が見られるようなのだが……。

捜索サイト：https://whathappenedtorileybrennan.jp/

※刺激の強い画像を含むため閲覧注意

『シェルビー・オークス』公開中