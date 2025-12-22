冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京が冬季限定デザート「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」を提供開始！このデザートは、甘さと酸味のバランスが絶妙な福岡県産「あまおう苺」と華やかな「とちおとめ」を使用し、サクサクのパイ生地に濃厚でなめらかなホワイトチョコレートクリームを重ねた贅沢な一皿です。目の前で仕上げるライブ感も魅力のひとつ。

冬の贈り物をテーマにした華やかなデザート



ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の冬季限定デザート「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」は、まるで冬の贈り物のような特別感溢れる一皿です。

福岡県産の「あまおう苺」と「とちおとめ」をふんだんに使用し、その甘さと酸味のバランスが絶妙。

サクサクのパイ生地に、濃厚なホワイトチョコレートクリームを重ねて、仕上げには自家製シュラッグを添えることで、苺のフレッシュな果実味とホワイトショコラのコクが口の中で見事に絡み合います。

キャプテンスイーツバーガーのお年賀限定♡東京駅発スイーツバーガーギフト

目の前で仕上げる演出が魅力的



「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」の魅力のひとつは、目の前で仕上げるライブ感たっぷりの演出。

スタッフがダイナミックに仕上げていく姿を目の前で見ることができ、その特別感は食事の最後を華やかに彩ります。

まるで冬の贈り物を開けるような、ワクワク感が楽しめるデザートです。味わいだけでなく、目でも楽しめるひとときを提供してくれるこのデザートは、特別な食事の締めくくりにぴったり♡

ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の冬限定デザート



ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京では、冬限定のこの贅沢なデザートを提供しています。価格は3,400円（税込）で、店内での飲食のみ提供されます。

ぜひ、クリスマスや年末年始の特別なひとときに、大切な人と一緒にこの豪華なデザートを堪能してみてはいかがでしょうか。

甘いもの好きにはたまらない、この季節ならではの贅沢な味わいを、ぜひご賞味ください。

ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京で贅沢な冬のひとときを♡



ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の冬限定デザート「あまおう苺のホワイトショコラチーズパイ」で、贅沢なひとときを過ごしてみませんか？

苺のフレッシュな果実味とホワイトショコラのまろやかなコクが絡み合った美味しさは、まさに冬の贈り物。

目の前で仕上げられるライブ感ある演出も、食事の締めくくりにぴったりな特別な体験を提供してくれます。特別な日のディナーの締めに、ぜひ足を運んでみてください♡