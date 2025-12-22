「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」のきむらバンド（35）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、長い1日の終わりを報告した。

21日の大一番で栄冠を勝ち取ってから、各所に引っぱりだこ。在京各局行脚の後、大阪へ凱旋し、本拠地のよしもと漫才劇場でライブに特別出演した。

午後にはニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に電話出演。その際にきむらは「待ち時間が1、2時間くらいあったんですけど、もうホテル帰る時間もなくて、テレビ局で今、2時間、今寝られますという時間はあったんだけど、それでも寝られず、まだ不眠の状態です」と告白していた。

この日午後10時すぎ、ようやく激務から解放されたようで、Xで「人生で1番忙しい幸せな時間走りきりました！！」と報告。「今からようやっとLINE返したりメッセージ読ませて頂きます」と記した。

長い長い1日を「ホンマに皆さんのおかげで走り切れた1日でした」と振り返り、「最後に！！よしもと漫才劇場は最高の劇場や」とホームでの祝福に感謝をつづった。