フランス１部のモナコは２２日、左膝を負傷していた日本代表ＭＦ南野拓実（３０）が前十字靱帯（じんたい）の断裂を負ったと発表した。南野は２１日に２―１と勝利したフランス杯、オセール戦で前半３６分に負傷。ボールを奪い返そうとした際に左膝を痛め、担架で運び出される際には両手で顔を覆い、深刻な状況をうかがわせていた。全治は明らかにされていないが、前十字靱帯（じんたい）断裂の場合、復帰まで約８〜１０か月となるケースが多く、来年６月開幕の北中米Ｗ杯出場は絶望的となった。

森保ジャパン最多の７０試合出場を誇り、ＭＦ遠藤航（３２）の不在時にはキャプテンマークを巻くなど、重要な役割を担ってきた。攻撃面のみならず、頭脳的なプレスなど守備面でも大きな役割を果たしてきた南野の不在は、日本代表にとって痛恨の事態となる。

２２年カタールＷ杯では、１０番を背負った南野。ベスト１６のクロアチア戦、ＰＫ戦の１番手キッカーとして失敗してチームが敗退したこともあり、次のＷ杯には強いリベンジへの思いを抱いていた。

２０２５年最後の一戦で悲劇に見舞われた。モナコは公式ＳＮＳで「がんばれタキ（南野の愛称）、僕たちは君と一緒だ」とサポートを約束した。