アイドルグループ「高嶺のなでしこ」のリーダー・籾山ひめり（21）が活動休止することを22日、同グループの公式サイトで発表した。

公式サイトは「籾山ひめりの活動に関するご報告」と題して更新され、「高嶺のなでしこの籾山ひめりにつきまして、一部SNS等において、数年前の画像が掲載されました」と経緯を説明。

この画像について「本件について本人に事実確認をしたところ、当該画像に写っていた方とは現在一切の関係が無いものの、事前の報告・相談がなく事務所との信頼関係を毀損する行為が確認されました」とした。

そのため「本人との協議の結果、活動を休止する運びとなりました」と活動休止するとした。

籾山の活動休止に「日頃より応援してくださっているファンの皆様ならびに関係者の皆様には、突然のご報告となりましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「今後の活動につきましては本人と相談の上、改めてご報告させていただきます。今後とも高嶺のなでしこへの変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」としている。