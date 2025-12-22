厚木基地（資料写真）

在日米海軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地（大和、綾瀬市）の周辺対策として国が住宅防音工事の対象とする第１種区域の見直しを巡り、防衛省南関東防衛局（横浜市中区）は２２日、前提となる騒音度調査の結果を公表した。結果を反映する新区域は現行の１０分の１以下に縮小、関係自治体も８市から３市になることが分かった。２００６年１月以降で５回目になる見直しは、１８年３月の米空母艦載機部隊の岩国基地（山口県）への移駐完了に伴う騒音状況の変化に対応するのが目的。関係自治体への説明を経て２６年３月までに告示、２７年秋の新たな指定を目指す。

同局によると、騒音度調査は２２年６月〜２４年１２月に大和、綾瀬、相模原、座間、藤沢、海老名、茅ケ崎の県内７市と東京都町田市に及ぶ第１種区域の６５カ所で騒音レベルや飛行経路、音源位置などのデータを収集。評価指標を「ＷＥＣＰＮＬ」（Ｗ値＝うるささ指数）から国際基準の「Ｌｄｅｎ」（エルデン）に変更し、実態に近い評価に努めたという。

収集データを基に騒音コンター（等音線）を作成した結果、現行の第１種区域（Ｗ７５以上に相当するＬｄｅｎ６２デシベル以上）の場合、厚木基地を中心に南北約９キロ、東西約２キロの楕円状になった。該当面積は約１万５００ヘクタール（０６年指定当時・約２６万６千世帯）から約７％の約７００ヘクタール（推定約４万７千世帯）に縮小する。

現行の同区域は南北約３０キロ、東西約６キロあり、滑走路や離着陸コースに沿う形で相模湾岸から東京都側まで長く延びている。見直しに伴って住宅防音工事などを直接要望する関係自治体は８市から近隣の大和、綾瀬、藤沢の３市になる見通し。

移転措置事業対象の第２種区域（Ｗ９０以上相当のＬｄｅｎ７３デシベル以上）は約４６０ヘクタールから約０・５ヘクタール。緑地帯整備対象の第３種区域（Ｗ９５以上相当のＬｄｅｎ７６デシベル以上）は約１１３ヘクタールから基地内のみになる。

約２０年ぶりの区域見直しはこれまでの拡大傾向から一転するため、現行指定を全て解除して新たな指定で再告示する方式を初めて採用する。今後、関係自治体から意見聴取を実施して２７年秋に新区域の指定を終える予定。

今回の見直しに当たっては、市域の大半が第１種区域になっている大和、綾瀬の両市が「騒音の適切な評価」「市民への周知・説明」などを国に要望してきた。