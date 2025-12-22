40・50代が嬉しい“丈長め”！【ハニーズ】大人の即戦力♡「ゆったりチュニック」

大人女性が気になりがちなお腹まわりや腰まわりをカバーしつつ、抜け感のあるおしゃれを楽しめそうなチュニック。今回はリラクシーに着られそうなチュニックを【ハニーズ】からピックアップします。大人コーデの即戦力になってくれそうだから、ぜひチェックしてみて。

ピンタックですっきり見えする好バランス

【ハニーズ】「ピンタックチュニック」 \2,480（税込）

胸元のピンタックがポイントのチュニック。さりげなく縦ラインを強調できるので、上半身のすっきり見えも期待できそうです。ゆったりAラインで気になる部分を自然にカバー。レギンスや細身パンツと合わせるだけでバランスが取りやすく、忙しい朝も時短コーデが叶うかも。

あったか素材で冬コーデにぴったり

【ハニーズ】「スタンドネックチュニック」 \2,680（税込）

「裏シャギーであたたかくソフトな肌触り」（公式サイトより）のチュニックは、ヘビロテしたくなる予感。スタンドネックで、首元まであたたかく着られそうです。ゆったりとしたシルエットながら、両サイドのスリットが抜け感をプラスしてくれるのもポイント。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M