◆第４２回ホープフルＳ・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

【アイビーＳ＝レース評価・Ａ】昨年の勝ち時計は１分４５秒８と今年より１秒０速い。昨年勝ったマスカレードボールの１２００メートル通過は７２秒４で上がりが３３秒４。今年の勝ち馬アンドゥーリルは７３秒２で上がりが３３秒６でペースの差を考慮すれば大きな差はない。

レースはマイネルシンベリンが後続を離しての逃げ。ラスト６００メートルの地点で０秒９差離れた番手で運んでいたアンドゥーリルがスローペースで逃げているのと同様に流れを生かして勝ち切ったように映るが、前をかわしたのがラスト３００メートルあたり。レースラップは１１秒５、１１秒２で、アンドゥーリル自身は推定１１秒２、１１秒２あたりをノーステッキで動いている。それもラストはやや流し気味のフィニッシュで２着馬にゴール前では少し詰め寄られての１馬身差Ｖ。危なげないし、本気を出せば３３秒台前半は出せた可能性を秘める。初勝利もラスト２ハロン１１秒５、１１秒５のレースを中団から外へ出して差し切ったが、ここもノーステッキで“安全運転”したうえで５馬身差。能力は相当とみていい。

過去１０年でこのレースの勝ち馬で２歳Ｇ１に駒を進めた馬は《１》〈２〉〈３〉〈２〉《１》〈１１〉着。昨年のマスカレードボールが気性面の課題と馬場が合わなかったうえに勝負どころの不利と参考外のレースで大敗した以外は成績は安定。着差以上のＶ内容で文句なしのＧ評価をつける。

【札幌２歳Ｓ＝レース評価・Ａ】最速の１ハロンのラップはラスト６００メートルからの１１秒６。逃げたジーネキングが３角あたりからペースアップしてリードを広げて押し切りを狙った。ショウナンガルフは差し馬勢のなかでも遅い仕掛けになって、４角手前から動き出したが、粘るジーネをねじ伏せるようにとらえた。

自身の上がり３５秒０は過去１０年のこのレース（良７度、稍重２度、重１度）では最速。勝ち馬１０頭のうち８頭は４角４番手以内だが、９番手からの差し込みにはかなりの価値がある。ホープフルＳのＧ１昇格後、このレースの勝ち馬は〈３〉〈９〉〈１６〉着だが、絶対能力はショウナンがそれらとの比較では上。２戦ともに滞在競馬だっただけに、長距離輸送後の１泊競馬をクリアできれば勝機十分

だ。

【京都２歳Ｓ＝レース評価・Ａ】前後半は６０秒０―６０秒４。平均ペースに映るが、３ハロン目から１２秒１〜１２秒５が５ハロン続き、ラスト３ハロンは１１秒台後半。先行勢が残れる流れだったが、ポイントは最後方からじんわり前に動いて３着となったゴーイントゥスカイ。速くなりつつある区間で一気に攻めて、直線に向いて一度は先頭へ。前を掃除した形になり、結果的に上位２頭を引き出した。

勝ったジャスティンビスタは４角手前でアスクエジンバラ（２着）に先に動かれて１列下げて、４角で外へ。一瞬もたついたが、進路を取れてからはゴーイントゥスカイの外をラスト１ハロンから一気に弾けて突き抜けた。ペース対応と勝負どころでのせめぎ合いを経験できたことは本番につながる。（中野 達哉）

【該当レースから出走予定の各馬評価】

アンドゥーリル Ｇ

ショウナンガルフ Ａ

ジーネキング Ａ

アーレムアレス Ａ

ジャスティンビスタ Ａ

アスクエジンバラ Ａ

ウイナーズナイン Ｂ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。