政府が２６日にも閣議決定する２０２６年度当初予算案で、一般会計総額を１２２兆円程度とする方向で最終調整していることが関係者への取材で分かった。

２５年度（１１５兆１９７８億円）を大きく上回り、２年連続で過去最大を更新する見通しだ。

高市首相と片山財務相は２２日、首相官邸で予算案を巡り協議した。片山氏は面会後、記者団に「デフレをほぼ脱してインフレ基調になっているときに、予算が去年より減ることは普通ない。過去最大となるのは当たり前だ」と語った。

歳出では、社会保障関係費が診療報酬のプラス改定などにより３９兆円程度、防衛力整備計画の対象経費として８・８兆円程度の計上を見込む。地方交付税交付金は２１兆円前後で２５年度（約１８・９兆円）を上回り、予備費は１兆円程度とする方針だ。

一方、国債の償還や利払いに充てる国債費は３１兆円規模で調整しており、過去最大だった２５年度（２８兆２１７９億円）を上回る見通し。利払い費を算出する際の想定金利が上昇していることが響いた。

歳入では、税収が２５年度当初予算段階での７７兆８１９０億円から増え、８４兆円程度と見積もる方針だ。堅調な企業業績やインフレが税収増につながる。財政の持続可能性に配慮し、新たな国債発行額は３０兆円未満に抑えたい考えだ。