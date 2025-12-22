お笑いコンビ「令和ロマン」が22日に公式YouTubeチャンネルを更新。前日に開催されたM-1グランプリを振り返った。

昨年覇者として登場し、会場客席で生観戦していたコンビ。全組のレベルが高かったと振り返りながら、高比良くるまは「でも最後の得点発表のヨネダ最高じゃなかったっすか？史上最高の笑いじゃなかった？」。松井ケムリも「ヨネダ平場全部凄かった」と同意した。

6番手でネタを披露したヨネダ2000は得点発表時、審査員の点数が一人ずつモニターに発表されるごとに、変顔をしながら数字の上を移動。会場を盛り上げ、MCの今田耕司にも「そんなシステムないねん！！」とつっこませ爆笑をかっさらった。点数が届かずその場で敗退が決まるも「来年M-1を必ず………ひき肉にしてやんよ！！」と、先輩のスーパーマラドーナ武智のギャグを、間をこれでもかと取りながら披露。今田を再び「失格です！！」とつっこませ、爆笑の中会場を去った。

くるまは「得点発表史上最強。あれめっちゃよかった。ひき肉がヤバ過ぎた。マジで誰もつっこめなかったじゃん。もう俺慌てて後ろから言ったの“武智さんの！”って」と机に突っ伏しながら「凄すぎる」と回顧。ケムリも「あの尺使えないよ。まじで怖くないの？素晴らしいな」と肝の据わりっぷりを絶賛した。