プレミアリーグ第17節でウェストハムを3-0で破ったマンチェスター・シティ。これでリーグ戦は5連勝、公式戦7連勝と負けなしの日々が続いている。



ここ最近はミッドウィークにCLやカップ戦があり、週2試合の過密日程が続いていたが、クリスマスがある今週のミッドウィークには試合が予定されていない。週末のノッティンガム・フォレスト戦まで体を休めることができる。



『BBC』によると、シティは月曜から水曜までの3日間を休暇としたようだ。木曜日に選手は復帰し、金曜との2日間で、土曜に予定されているフォレスト戦に臨むという。





選手たちにとっては久々のオフとなるが、休暇が明けた木曜のトレーニング前に体重測定が予定されており、ここで基準値を超えるとフォレスト戦に出ることはできないとペップ・グアルディオラ監督が羽目を外しすぎないよう選手たちに忠告している。「3日のオフを経て、彼らがどのように戻ってくるのかみたい。食事は許すが、管理は重要だ」「もし1人の選手が今は完璧な状態でも、3キロも体重を増やして帰ってきたらどうなるか想像してほしい。その選手はノッティンガム・フォレストへはいかず、マンチェスターに残ることになるだろう」元シティのガエル・クリシー氏は現役時代にペップ監督からピザやジュースといった特定の食事は避けるよう指示が出ていたと同メディアで明かしている。