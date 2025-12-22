NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬27¡Á28Æü¤Ëº£Ç¯£±Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢¤Ð¤±¤Ð¤±´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÊüÁ÷
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ï¡¢1Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÊüÁ÷¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆÃ½¸ÈÖÁÈ¤äÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤ò27¡Á28Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ê´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
ËüÇî´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤È´ØÀ¾¡¡Â³!ËüÇî¤µ¤ó¤ÝSP¡×¡Ê27Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ï¡¼¤¤¡ª¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±10»þ34Ê¬¡ËÁ´8ÏÃ¤ò°ìµóÊüÁ÷¡£
¤Ð¤±¤Ð¤±´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤§¥È¥³¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±¥³¥é¥Ü¡ª²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¿ä¤¹ÏÂ²Î»³Î¹¡×¡ÊÆ±¸áÁ°7»þ35Ê¬¡Ë¡¢¡Ö·ãÆÍ¥á¥·¤¢¤¬¤ì¡Á¼«ºî¥°¥ë¥áÄº¾å·èÀï¡ÁÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡ÚüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Û¥¹¡¼¥×¡×¡Ê27Æü¸áÁ°9»þ14Ê¬¡Ë¡¢¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ª¤â¤«¤²¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬½ä¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡×¡Ê27Æü¸áÁ°10»þ50Ê¬¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢11·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢¡ÖÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼2025¡¡Ç¯Ëº¤ìSP¡×¡Ê28Æü¸á¸å5»þ¡Ë¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤ÎÀî¸ýÍÀ¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ä¥È¥é¥Ã¥¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£Ç¯¤ÎÂçºå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¡¢´õË¾¤È³èÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë60Ê¬¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£ÍèÇ¯¤âÎÉ¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£