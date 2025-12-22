各地で相次ぐこどもが被害者となる犯罪行為。今年6月、小学校に勤務していた男性教師が女子児童の下着を盗撮し、通信アプリで画像を共有したとして逮捕されました。警察庁によりますと、不同意わいせつなどこどもの性被害の検挙件数は、去年およそ4800件。

こどもの安全を守るため、来年12月25日には「こども性暴力防止法」が施行される予定です。

施行に向けてこども家庭庁では、運用ルールなどを考える検討会が、今年4月から開催され、今月22日、ガイドライン案がおおむね了承されました。

■こども性暴力防止法のガイドライン案とは

ガイドライン案には、こどもと接する職員の性犯罪歴を確認することを、事業者に義務づける「日本版DBS」の詳細や、職員への研修、こどもや保護者が被害を相談できる窓口といった学校や保育所などがすべきことが盛り込まれています。

日本版DBSとは、こどもと接する職場で働く人に、性犯罪の前科がないかの確認を事業者に義務付けるものです。学校や保育所などは、こども家庭庁を通し法務省に照会をかけます。職員の採用時のほか、すでに働いている教師や保育士などについても確認し、前科があった場合は、こどもと接しない業務への配置転換や内定取り消しなどが行われます。犯歴は、不同意わいせつや児童買春、盗撮、痴漢、児童ポルノ所持などで、罰金刑の執行が終了してから10年、拘禁刑の執行終了後20年経過していないものが犯罪事実の確認の対象となります。それ以上経過したものは無効となり、犯歴にはなりません。

この法律で義務を課されるのは、学校や認可保育所、児童養護施設などで、認可外保育施設、放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブなどは義務ではありませんが、法律で定める取り組みを行えば、国の認定を受けることができます。

認定を受けた学校や保育所、民間事業者などは、こども家庭庁のウェブサイトで公表され、認定マークを広告などに使えるため、利用者は安心してこどもを預けることができるということです。

■性暴力とまではいえないが「不適切な行為」をなくす取り組みも

日本版DBSは、性犯罪をした人の再犯を防ぐことができますが、重要なのは初犯を防止すること。ガイドライン案では、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」を現場の従事者間で話し合い、共通認識をつくることを義務づけています。

そこで私たちは、9年前から、不適切な行為を場面ごとに細かく決めている東京都内の保育園を訪ねました。東京・東大和市にある「東大和どろんこ保育園」では、不適切な行為を「保育士による虐待」と定義し、禁止しています。具体的には、おむつを交換する前におむつの中に手を入れて確認する、シャワーや着替えを人前で裸にして行う、背後から抱き上げるなど46の行為を挙げて、それをしないように定めています。

なぜそこまで明確で細かなルールを決めているのでしょうか。

施設長の宮澤叙栄さんは、「感覚ではなくて、みんなが同じ目線で『それはルールに沿ってないよね』と指摘がしやすくなる。」と話し、こどもへの性暴力を、職員同士で防ぐことができるということです。実際におむつ替えをしていた男性保育士は、「時間に追われたりすると自分（保育士）ではかせてしまうときもある。効率も大事だけど、1人1人の気持ちをくみ取ってあげることが大事だと思っている」と話していました。

この男性保育士は、保育士として働く前に、悩みがあったということです。「私が保育士になるにあたって、女の子に対する関わり方だったりとか、過度にスキンシップをとったりするんじゃないかと不安だと言われました。」

来年12月にこども性暴力防止法が施行されることについて、「私自身の過去の犯罪歴を潔白だと公表できるので、保護者にも”男性保育士がいるけど、大丈夫なんだな”と安心してもらえるかな。」と日本版DBSに期待していて、「これから男性保育士も働きやすい環境になっていくんじゃないかと思っています。」と笑顔で話しました。

こちらの保育園は、月1回の職員会議で学びを続けています。この日のテーマは「性教育」。

約40人の職員が参加し、「性についてこどもに聞かれてもごまかすのではなく、しっかりと答える」といった性に関する姿勢を話し合ったほか、「乳幼児期から命の大切さや体を守るため、『やめて』と言葉ではっきり言うことを、よりこどもたちに伝える」といった意見も出されました。

こどもにとって安全な環境をつくると同時に、こども自身が自分を大切にし、自分の体を守れるように促すことも重要だということです。