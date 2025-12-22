ジュリークの限定ボディオイルで♡ローズに包まれる贅沢ケア時間

美しく艶のある香りと、とろけるようなテクスチャーで心まで満たすジュリークの限定ボディオイルが登場します。乾いた肌はもちろん、インバスケアや頭皮のプレケアにも使えるマルチな一品。オーガニック認証自社農園で育まれたローズの恵みを贅沢に閉じ込め、日常のボディケアを特別なひとときへと導きます。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなる限定アイテムです♡

3種のローズが奏でる艶やかな香り

ジュリーク独自のローズボディオイルは、開花最盛期に手摘みされた3種のローズ*を贅沢に配合。生命力あふれるローズの香りが重なり合い、深く艶のある香り立ちを楽しめます。

ボディケアの時間が、思わず深呼吸したくなるような癒しのリチュアルに変わります。

*ガリカバラ花エキス(香り成分)

柔らかさを仕込む濃密うるおいケア

植物由来の厳選オイルとエキスが素早く肌になじみ、濃密なうるおいを長時間キープ。冬のごわつき肌＊をなめらかに整え、触れたくなる柔肌へ導きます。

配合オイルはベニバナ種子油、マカデミア種子油、ホホバ種子油の3種。すべて保湿・なめらか・つや成分として、肌にしなやかな輝きを与えます。

＊乾燥やうるおい不足の肌のこと

全身に使えるマルチな限定ボディオイル

乾いた肌へのマッサージはもちろん、入浴後の濡れた肌へのインバスケア、さらにシャンプー前の頭皮プレケアにも対応。厚みのあるとろけるテクスチャーで、べたつかずしっとり仕上がります。

サロン品質の使い心地で、全身を丁寧に労わるケアが叶います。

※バスルームで使用する際は滑りやすくなるため足裏への使用は避けてください。

※目に入らないようご注意ください。

ローズボディオイル＜LimitedEdition＞



価格:11,000円(税抜10,000円)

内容量:200mL

発売日:2026年1月1日(木)数量限定発売

ローズに包まれる特別な一日を

ジュリークの「ローズボディオイル＜LimitedEdition＞」は、香り・質感・使い心地すべてにこだわった数量限定アイテム。ボディケアの時間を、心までほどける贅沢なリラックスタイムへと導きます。

洗練された限定パッケージは、インテリアになじみギフトにも最適。新しい一年の始まりに、ローズの恵みで自分をいたわる習慣を取り入れてみてはいかがでしょうか♪