Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが２２日、ＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に出演。楽曲「ｂｒｅａｋｆａｓｔ」の冒頭、大森元貴の歌唱をはじめた瞬間にチラッと後方を見て、キーボード藤澤涼架が吹き出すように笑い、ギター若井滉斗もニヤニヤする場面があった。

大森も照れ笑いで、ネットも速攻で反応し「飛んだなｗ」「めちゃくちゃ歌詞飛ばした？」「ないないない言ったなｗ」「はにかむ大森さんと笑顔のメンバー」「今歌詞間違えた？」「噛んだ？（笑）みんなで半笑いなの可愛い」「歌詞違うくて二度見した。 間違えてたよね？笑」「ないない言ってるもっくん面白かったｗｗｗみんなニヤニヤでワロタ」との投稿が相次いだ。

大森は、昨年も同じ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」で珍しく豪快に歌詞を間違え、Ｘに「はて。歌詞間違い？はて。」と投稿していた。

「歌詞間違いの恐怖再来してて草」「１年経ったまた今回のＣＤＴＶライブのｂｒｅａｋｆａｓｔで 只者ではないｗ」「また伝説を作った男、大森元貴」と笑いが広がっている。