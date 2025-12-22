フットサル女子日本代表の松本直美が２２日、自身初のデジタル写真集「Ｓｗｅｅｔｅｓｔ Ｓｗｉｆｔ フットサル界の天使すぎるスピードスター」を集英社の週刊プレイボーイ公式ＥＣサイト「週プレ グラジャパ！」から発売した。

松本は「２０２５ＦＩＦＡフットサル女子ワールドカップ」に日本代表として出場。今作では、おうちでまったり、ベッドでゴロゴロ、カジュアルなサロペット姿、大人っぽいワンピースに、ちょっぴりセクシーな姿も。普段コート上では見せることのない表情がたっぷり収録された。

松本は「本当に楽しく撮影させていただきました。普段は挑戦しない衣装にもトライして、新しい自分に出会えたような一冊になったと思います。この写真集を通して、私自身のことだけでなく、フットサルという競技にも興味を持ってもらえたら嬉しいです。新しいチャレンジの詰まった作品を、ぜひお手に取ってご覧ください」とコメントを寄せた。

松本直美は１０月２２日生まれ、東京都出身。身長１５９センチ。５歳でサッカーを始め、ジェフユナイテッド千葉Ｕ-１８でプレー後に一度競技を離れる。調理学校とホテル勤務を経て、遊びで参加したフットサルで競技への思いが再燃。埼玉の「十条ＦＣ」を経て、当時日本リーグ（Ｆリーグ）の「さいたまＳＡＩＣＯＬＯ」に加入し、２０２１年に現所属「バルドラール浦安ラス・ボニータス」へ移籍。同年６月に日本代表デビュー。２０２５年「ＳＡＴ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｆｕｔｓａｌ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」で優勝＆ＭＶＰを獲得。２０２５年１１月、史上初開催の「ＦＩＦＡフットサル女子ワールドカップ フィリピン２０２５」日本代表メンバーにも選ばれた。