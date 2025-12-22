·õÆ»¾¯Ç¯¤¬·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤ËÍ¶¤ï¤ì»Ï¤á¤¿Ìîµå¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤±¤¬¡×¤Î±¦ÏÓ¤¬¿Æ¤ÎÛ¹Í«¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¹â1½Õ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦°ðÀîÎµÂÁ
¡¡½µ¤Ë1ÅÙ¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÊâ¤ß¤ä²£´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Öµ±¤±¡ª¡¡2026sh¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ï2°Ì¤Î°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê21¡Ë¡á¶å¶¦Âç¡á¤Ç¤¹¡£¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Íê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ï¡£Ìîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤Éã¤¬»È¤Ã¤¿àÍ¶¤¤Ê¸¶çá¤È¤Ï¡£ºÇÂ®152¥¥í¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä±¦ÏÓ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼è¤ê¾å¤²¤ëÁª¼ê¤Î½é½Ð°Ê³°¤Ï·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡°ðÀî¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÉã¤ÎÁï¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¡Ö¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£Ãæ³Ø3Ç¯5·î¤Î»î¹ç¡¢µÓ¤¬Íí¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢ËÜÎÝ¤Ë¼ê¤òÆÍ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¤ò¹üÀÞ¡£¥Ü¥ë¥È¤È¥×¥ì¡¼¥È¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î½Å½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ËÂçºå¤Ø¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËÆþ±¡¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¼ê½Ñ¤òÁ°ÅÝ¤·¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Éüµ¢¤·¤¿¤¤¡£¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç°ðÀî¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Áï¤¬ÄìÃÎ¤ì¤Ì¼¹Ç°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¡¦ÀÞÈø°¦¿¿¹â¤Ç¤â2Ç¯¤ÎÅß¤Ëº¸Â¼ó¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤â¡¢3Ç¯²Æ¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£¶å¶¦Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤ÎÊ¡²¬Ï»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê4¾¡¡£±¦É¨È¾·îÈÄÂ»½ý¤òÉé¤¤¡¢2ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢4Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ»àÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2¿Í·»Äï¤Î¼¡ÃË¤Ç½ÐÀ¸»þ¤ÎÂÎ½Å¤Ï4000¥°¥é¥à¼å¡£¤ï¤ó¤Ñ¤¯¤Ë°é¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤âÁðÌîµå¤òÂ³¤±¤ëÁï¤Ï¡¢·»Äï2¿Í¤È¤â¤ËÌîµå¤ò¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢·»¤ÏÌîµå¤òÁª¤Ð¤º¡¢°ðÀî¤âºÇ½é¤Ï·õÆ»¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ù¡¹¤ËÌîµå¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¹¥¤¤ÊÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤ÎÍ¶¤¤Ê¸¶ç¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¾®³Ø5Ç¯À¸¤¬¡¢Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤ÏÂçÊÁ¤ÊÂÎ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ïµð¿ÍÀï¤¬Î®¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Î¤º¤È°¤Éô¿µÇ·½õ¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÆ´¤ì¤¿¡£Å¾µ¡¤ÏÃæ³Ø1Ç¯¤Î2·î¡£½êÂ°¤·¤¿»³¸ý¸©¤Î¡Ö´ä¹ñ¥ä¥ó¥°¥Û¡¼¥×¥¹¡×¤ÎÁí´ÆÆÄ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¹Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿º´ÇìÏÂ»Ê¤¬¡¢Åê¼êÉÔÂ¤Î¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ°ðÀî¤ËÅê¼êÅ¾¸þ¤ò´«¤á¤¿¡£½øÈ×¤ÏÊá¼ê¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ðÀî¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤á¤¤á¤¤ÈÀ®Ä¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ëÁª¼ê¤â¿ûÌîÃÒÇ·¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò»ë»¡¤ËÍè¤¿ÀÞÈø°¦¿¿¹â¤Î±üÌîÇîÇ·´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆÆ±¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£2018Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¶¯¹ë¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¡£Áï¤â¡Ö1Ç¯¡¢2Ç¯¤Ï¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤ò¡Ë¤¢¤¿¤¿¤á¤ëÌò¡¢3Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢°ðÀî¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¡×¤È°Õ»×¤òÄÌ¤·¤¿¡£Éã¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÛ¹Í«¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Æþ³ØÄ¾¸å¤Î½Õ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÇØÈÖ¹æ¡Ö17¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò°ðÀî¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀÂç³Ø¤Ç°ìÅÙ¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£É¨¤òÄË¤á¤¿3Ç¯»þ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¤â¿È¤¬Æþ¤é¤º¡¢Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£»×¤¤¤È¤É¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÆ±¤¸±¦ÏÓ¤Î¾®ÃæÎÇÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éª¤òÄË¤á¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤À¤Ã¤¿Æ±»Ö¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È2¿Í¤ÇÏÃ¤¹Ãç¤Ç¡¢°ðÀî¤Ï¤³¤³¤ÇÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈºÆ¤ÓÊ³¤¤Î©¤Ã¤¿¡£¾®Ãæ¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¡¢¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿°ðÀî¤Ï¡¢°ìÂÀè¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤âÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë
¡¡°ðÀî¡¡ÎµÂÁ¡Ê¤¤¤Ê¤¬¤ï¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë2004Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³¸ý¸©¼þÆî»Ô½Ð¿È¡£Æç¾®¡ÊÆ±¸©´ä¹ñ»Ô¡Ë5Ç¯»þ¤Ë¡ÖÆç¤Ï¤ä¤Ö¤µ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤ÇÆð¼°Ìîµå¤ò»Ï¤á¡¢ÆçÃæ¤Ç¤Ï¹Å¼°¤Î¡Ö´ä¹ñ¥ä¥ó¥°¥Û¡¼¥×¥¹¡×¤Ë½êÂ°¡£Ê¡²¬¡¦ÀÞÈø°¦¿¿¹â¤«¤é¶å¶¦Âç¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¶å¶¦Âç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤ËËÉ¸æÎ¨1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï½éÀï¤ÇÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ò´°Éõ¤·¤¿¡£4Ç¯½©¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ÈËÉ¸æÎ¨1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥É¥é¥¤¥Ö¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£184¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£ÇØÈÖ¹æ13¡£