¥«¥·¥á¥í¡¡¹Â±ÛÅÍÌ´Àï¤ØËüÁ´¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¶¯Ä´¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡¡£ö£ï£ì¡¥£´¡×¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë¤Ç¸µÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¹Â±ÛÅÍÌ´¡Ê£Ì£Õ£Ó£È¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¸µÀ¤³¦£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Î¥È¥³¥Ê¥á¥¸¥à¤Ç¸ø³«Îý½¬¤È²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥·¥á¥í¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¤Þ¤º£±£°·î£²£µÆü¤Ë¥¥ë¥®¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µµÅÄµþÇ·²ðÀï¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Í×°ø¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ°²ó¤Ï½½Ê¬¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Áê¼ê¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤Î¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¹¤®¤¿¤Í¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°´Ø·¸¼Ô¤ä¼«Ê¬¤Î¥¢¥ó¥Á¤«¤é¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ç¤âÉé¤±¤ÏÉé¤±¤ÇÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥Á¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÇÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡£¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤È¡£º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤ò¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤òÈãÈ½¤·¤¿Ï¢Ãæ¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤·¤Í¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âËüÁ´¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤â¤¦»î¹ç¤Î·ÀÌóÂÎ½Å¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤Þ¤ÇÂÎ½Å¤òÍî¤È¤·¤¿¡£º£¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÂÎ½Å¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÏÁ°²ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÎÉ¤¤¤è¡×¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎµµÅÄ¶½µ£¤µ¤ó¤ËÎÉ¤¤»î¹ç¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¦¡£¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Ï¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸å¤Ë¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼·ó¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¼Â·»¡¢¥¸¥§¥ó¥½¥ó»á¤¬»ý¤Ä¥ß¥Ã¥È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Èº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤é¤·¤¤°ÒÎÏ¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò»î¹ç¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£