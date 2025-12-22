なにわ男子・高橋恭平、一文字チャレンジでまさかの回答「ネット記事になったらどうする！？」英勉監督ツッコミ【ロマンティック・キラー】
【モデルプレス＝2025/12/22】映画『ロマンティック・キラー』のロマンティック御礼舞台挨拶が22日に都内で行われ、クアトロ主演を務める上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）、メガホンをとった英勉監督が登壇。高橋が思わぬ回答で沸かせた。
今回でイベントが一段落ということで、本作らしく「作品を通して感じたことを“渾身の一文字”で表す」という企画が行われ、キャストそれぞれが発表。トップバッターとなった上白石は、漢字ではなく記号の「！」と回答し、「撮影中もプロモーション中も、毎日何が起こるか分からなくて、毎日違う作品を撮っているような高揚感があった。ロマンティック・トラップをたくさん仕掛けられて、1ミリも油断できない日々だった」と振り返り、予想外の出来事が連続した作品との向き合い方を象徴する一文字（記号）として選んだ理由を語った。
続いて中島は、「ロ」の文字を披露。「『ロマンティック・キラー』の“ロ”でもあり、この4人が本当に“口数が多い”という意味もあります」とダブルミーニングであることを説明したうえで、さらに「この角が4人の絆を表している」とトリプルミーニングの意味を後付け。共演者からは「ほんまか？」「今考えた？」と総ツッコミを受けつつも、会場を沸かせた。
木村は、プロモーション期間を振り返りながら、「ロマンティックを求められることが多くて、僕がロマンティックが干からびた（笑）」というニュアンスを込めた一文字「干」を発表。上白石から「ダメじゃん」、中島からも「まだ映画公開中なんですけど…（笑）」とダメ出しが飛ぶ中、高橋は「もっと映画を観て、この干からびたものを満腹にしてくれよ！ってことやな！わかってるで！」と優しくフォロー。木村は赤面しながら「そうそう、もっと観てくれないとロマンティックケージが溜まらないよ、っていう」と付け加えつつ、会場をなんとも言えない空気に包んだことから「…すみませんでした（笑）」と謝った。
最後に発表した高橋は、会場の“満場一致でこう来るだろう”という空気を代表して、「英大好き〜（ハート）」という予想外すぎる回答を披露。「これしか出てこなかった」と言う高橋に、英監督は「ヤフーニュースに出たらどうする！？ネット記事に！（笑）」と照れ。高橋は「もとを辿れば監督のおかげですから。この4人を引き合わせ、この作品を作った監督への感謝。ありがとうございます！文字にすると6文字くらいにはなってるんですけど！」と話を着地させ、笑いと真面目さを同時に成立させる高橋らしい締めとなった。
原作は、2018年「LINEマンガ インディーズ」で公開され、「第1回LINEマンガ大賞」で銀賞を受賞。その後、掲載媒体を「少年ジャンプ＋」に移すと、「第2回ジャンプ縦スクロール漫画賞」にて大賞を受賞した百世渡氏の同名マンガ。2022年にはNetflixにて、全世界配信でアニメ化もするなど人気を博した。
絶対に恋愛したくない女子高生に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続けるという前代未聞の“恋愛（ロマンティック）ぶっ飛ばしコメディ”となっている。（modelpress編集部）
