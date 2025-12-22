ドル円１５７円台割れ、片山財務相が介入に言及＝ＮＹ為替



片山財務相はブルームバーグとの単独インタビューで

・完全にファンダメンタルズではなく投機－足元の円安

・投機的な動きには日米共同声明に基づきアクション取る

・過度な為替変動には断固たる措置－介入は｢フリーハンド｣

・常に万全の態勢が整っている－為替変動への対応



などと述べた。これを受けて円買いの反応が広がっている。ドル円は157.40付近から一気に156.88レベルまで下落した。足元では157円台に戻しているが、値動きは荒っぽい。



USD/JPY 157.14

